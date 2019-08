Zaradi Jennifer Lawrence je bil film dve leti na čakanju

Še preden je zaslovela kot Katniss v Igrah lakote, je Jennifer Lawrence posnela tudi grozljivko Hiša na koncu ulice. Preračunljivi šefi studia so potem, ko je Jennifer podpisala pogodbo za Igre lakote, premiero grozljivke zamaknili za dve leti, kar se jim je močno obrestovalo. Hišo na koncu ulice si lahko pogledate na Planet PLUS v nedeljo ob 21.50.

Jennifer Lawrence igra že od otroških let, prvo prepoznavnost pa je dosegla z dramo Na sledi očetu (Winter's Bone), ki ji je prinesla tudi nominacijo za oskarja. Kljub temu je ostala precej neznana igralka, a z odlično odigrano vlogo je nase opozorila producente grozljivke Hiša na koncu ulice (House at the End of the Street).

Jennifer ima "vzhodnoevropski pogled"

"Jen sem opazil v filmu Na sledi očetu in takoj sem si rekel, da je to punca, ki jo moramo dobiti," je povedal režiser Mark Tonderai. Na srečo se je z njim strinjala tudi preostala ekipa, čeprav je takrat še nihče ni poznal. "Želel sem si glavnih protagonistov, ki bi jih lahko pogledal in bi v njihovih očeh videl bolečino. Jaz temu pravim vzhodnoevropski pogled," je v šali povedal režiser in dodal, da je na srečo pridobil igralce, ki delujejo zelo naravno.

Jennifer Lawrence in Max Thieriot v Hiši na koncu ulice

Čeprav je bil psihološki triler Hiša na koncu ulice končan že leta 2010, pa ga je studio izdal šele leta 2012, saj so si želeli počakati na premiero prvega visokoproračunskega filma iz franšize Igre lakote, v katerem igra Jennifer. Nadejali so se, da bo Jennifer izstrelil med zvezde, in niso se motili. Tudi Hiša na koncu ulice je kljub temu, da kritiki nad njo niso bili pretirano navdušeni, postala velik uspeh v kinoblagajnah. Že prvi konec tedna ob premieri je grozljivka pristala celo na prvem mestu najbolj gledanih filmov, Jennifer pa je znova navdušila tudi filmske poznavalce.

Zgodba filma Hiša na koncu ulice: ločenka Sarah poskuša s hčerko Elliso najti novo prihodnost v majhnem podeželskem mestu, toda kmalu odkrijeta srhljivo skrivnost, ki preži v sosednji hiši. V njej živi mladenič Ryan, ki je preživel grozljiv družinski poboj, njegova skrivnostna narava pa nezadržno privlači zvedavo Eliiso. Ko počasi spoznava skrivnosti hiše na koncu ulice, se mora soočiti z nepredstavljivo grozo, ki ji streže po življenju.

Mamo Jenniferinega lika igra Elisabeth Shue

