Po spletu zaokrožil komičen intervju pokojne Betty White #video

Po smrti ene največjih televizijskih in filmskih legend v javnost prihajajo stare fotografije in posnetki z njenimi nepozabnimi izjavami. Eden takih je tudi intervju, ki ga je imela leta 1983 z Joan Rivers.

Riversova, ki je umrla leta 2014 v 81. letu starosti, je tisto noč prevzela voditeljski stolček Johnnyja Carsona in vodenje oddaje The Tonight Show. V trenutku, ko je Betty White stopila na oder, je začela Riversovo zbadati v zvezi z njeno naslovnico za revijo People.

Riversova jo je vprašala, ali je ljubosumna, ona pa je brez odlašanja odgovorila, da ni edina s fotografijo na naslovnici. "Ste vedeli, da sem tudi jaz dekle z naslovnice?" je vprašala občinstvo in na plan potegnila revijo, na kateri pozira skupaj s psom. "In če si upaš vprašati, katera je druga pra**** na naslovnici, nikoli več ne bom govorila s tabo," je podražila voditeljico in kasneje dodala: "Jaz sem tista v rožnati jakni."

Joan Rivers interviewing Betty White (1983) pic.twitter.com/IZfDx8mQCK — irene (@writtenbyirene) December 31, 2021

Žaljivke letele na vse strani

Riversova se je nato obregnila ob njeno izbiro garderobe. "Prosila sem te, da bodi nocoj kar se da glamurozna, in glej, v čem si se prikazala!" Whitova ji ni ostala dolžna: "Mislim, da je biti preprosto oblečen veliko bolje kot biti načičkan z resicami, perjem in ne vem čim še vsem."

Sogovornici sta se v nadaljevanju spet šalili na račun svojih naslovnic, potem pa ju je pogovor zanesel na ljubezensko področje. V naslednjih desetih minutah so žaljivke padale na vse strani, dami pa sta se ves čas smejali.

Foto: YouTube

Duhoviti duo je leta 2012 skupaj zaigral celo v filmu Hot in Cleveland. Riversova je nastopila kot sestra lika Betty White.

