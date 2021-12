Kako doživeti sto let: "Izogibam se vsemu, kar je zeleno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neuničljiva hollywoodska legenda Betty White bo sredi januarja dopolnila okroglih sto let. Pred visokim jubilejem je razkrila svojo skrivnost za dolgo srečno življenje.

Igralka in humoristka Betty White bo 17. januarja praznovala stoti rojstni dan, slabe tri tedne pred stotico pa je za revijo People spregovorila o tem, kaj je njena skrivnost dolgega, predvsem pa srečnega življenja.

"Prismojena optimistka"

"Res imam srečo, da sem pri teh letih zdrava in da se dobro počutim," je dejala, "to je zato, ker sem že od rojstva prismojena optimistka, v vsem najdem nekaj pozitivnega. To sem podedovala po svoji mami."

Foto: Reuters

Ko so jo povprašali, ali za zdravje skrbi tudi s premišljenim prehranjevanjem, pa je v svojem značilnem slogu odvrnila: "Izogibam se vsemu, kar je zeleno. Zdi se mi, da deluje."

Več kot 90 let dolga kariera

Ob dolgem in srečnem življenju se lahko Betty White pohvali tudi z izjemno bogato kariero. V svet šovbiznisa je vstopila že pri osmih letih, ko je nastopala na radiu, nato pa je že leta 1939 sodelovala pri snemanju eksperimentalnih televizijskih oddaj.

Betty White leta 1954 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Nepozabne like je ustvarila v humorističnih serijah The Mary Tyler Moore Show in Zlata dekleta, pozneje tudi v seriji Norišnica v Clevelandu, še pred dvema letoma je svoj glas posodila v animiranem filmu Svet igrač 4.

Aktivistka za pravice živali

Zdaj v Los Angelesu živi bolj umirjeno življenje, rešuje križanke in igra karte, na televiziji pa najraje gleda živalske dokumentarce, kvize in šport, predvsem golf, je povedala za People. Že vse življenje je aktivistka za pravice živali in podpira vrsto dobrodelnih organizacij.

Foto: Guliverimage/AP

Poročena je bila trikrat, otrok pa nima. Ko so jo v preteklosti povprašali o tem, je dejala, da se preprosto ne bi mogla hkrati osredotočati na otroke in kariero. "Če bi imela otroke, bi se jim v popolnosti posvetila, toda potem bi morala opustiti svoje delo," je pojasnila.

