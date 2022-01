Ganljivo slovo: to so bile zadnje besede Betty White

Betty White je za seboj pustila zapuščino, ki ne bo živela le v filmih in oddajah, v katerih je igrala, temveč tudi v spominih tistih, ki so jo najbolje poznali. Ena od teh je njena dolgoletna prijateljica in soigralka Vicki Lawrence, ki je razkrila, kaj so bile zadnje besede legendarne igralke tik pred smrtjo.

"Imam nekaj lepih zgodb o Betty," je za E! News razkrila Lawrenceova. "Nekoč smo bili v naravi in Betty je iz trave pobrala kačo, jo podržala v zraku in rekla: 'A ni prekrasna'?" Spominja se tudi ene od njenih večernih zabav, ki jih je v mlajših letih redno prirejala na svojem domu.

Kjerkoli se je pojavila, je Betty White s svojim nasmehom in iskrivo energijo ustvarila enkratno vzdušje. Foto: Reuters

Vsaka generacija jo je vzljubila znova in znova

"Povabila nas je k sebi domov in nas pogostila z odlično večerjo. Večer je minil v znamenju smeha in iger," je začela. "Z možem Alom sva bila poročena komaj nekaj let in ko sva se vozila domov, mi je rekel: 'Upam, da ne boš tega vzela narobe, ampak če bi se ti slučajno kaj zgodilo, je velika verjetnost, da bi se dobival z Betty.' Odvrnila sem mu: 'Ljubček, veš kaj? Če bi se tebi kaj zgodilo, bi tudi jaz zmenkovala z Betty!' Oba sva se strinjala, da jo naravnost obožujeva. In vsaka generacija jo je vzljubila znova in znova," je sklenila.

Prepričana je, da dobrosrčna igralka ne bi želela, da oboževalci objokujejo njeno smrt. "Vem, da bi rekla: 'O, srčki, ne bodite žalostni zame! Imela sem se super, krasno sem živela! Morate se smejati in živeti!' Iskreno verjamem, da bi to rekla."

Betty White je v televizijski industriji delala dlje kot katerikoli drug človek. Za svoj dosežek si je leta 2018 prislužila tudi Guinnessov rekord. Po podatkih portala Imdb je zaigrala v 121 televizijskih oddajah in filmih. Foto: Reuters

Tik pred smrtjo izrekla ime pokojnega moža

Lawrenceova je spregovorila tudi o njenih zadnjih besedah, ki jih je spregovorila, tik preden je odšla na drugi svet. "Bettyjina pomočnica je povedala, da je bila zadnja beseda, ki je prišla iz njenih ust, Allen. Kako sladko in ljubeče je to?"

Allen Ludden je njen pokojni mož, s katerim sta bila poročena 18 let, vse dokler ni leta 1981 umrl za rakom. Pred njim je bila poročena še dvakrat.

Z Allenom Luddenom sta se spoznala v njegovi oddaji leta 1961. Takrat je bil še poročen, a je njegova žena kmalu umrla za rakom. Iskrica med njim in Whitovo je preskočila dve leti pozneje, ko sta zaigrala v isti predstavi. Foto: Guliverimage

Je za smrt kriv poživitveni odmerek?

Legendarna igralka je umrla na zadnji dan starega leta, le 18 dni pred svojim stotim rojstnim dnem. Po njeni smrti so se pojavile govorice, da naj bi bila njena smrt povezana s poživitvenim odmerkom, ki ga je prejela tri dni prej. A Jeff Witjas, njen agent in dolgoletni prijatelj, je govorice označil za lažne.

"To nikakor ni res. Betty je umrla naravne smrti. Njene smrti ne bi smeli politizirati, to ni življenje, ki ga je živela," je povedal za NBC News. Uradni vzrok za njeno smrt sicer še ni znan.

Ob njeno zvezdo na pločniku slavnih oboževalci polagajo cvetje in sveče. Foto: Guliverimage

