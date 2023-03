Po možganski anevrizmi umrl slavni igralec: odklopili so ga z aparatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina se je za odklop z aparatov odločila, saj so zdravniki dejali, da igralec nima možnosti za izboljšanje. Foto: Reuters

V 61. letu starosti je umrl ameriški igralec Tom Sizemore, najbolj znan po vlogah v filmih Reševanje vojaka Ryana, Sestreljeni črni jastreb in Pearl Harbour. Zaradi možganske anevrizme je bil več dni v komi, njegova družina pa je morala sprejeti težko odločitev o odklopu z aparatov, ki so ga ohranjali pri življenju.

Družina se je za odklop z aparatov odločila, saj so zdravniki dejali, da igralec nima možnosti za izboljšanje. Možganska anevrizma ga je doletela 18. februarja, ko so ga našli nezavestnega v njegovem domu v Los Angelesu.

Ob njem sta bila sinova in brat Paul

Njegov menedžer Charles Lago je povedal, da je umrl v petek v bolnišnici v Burbanku v Kaliforniji, ob njem pa so bili brat Paul Sizemore in njegova 17-letna sinova dvojčka Jayden in Jagger, poroča BBC. "Družina Sizemore je prejela na stotine sporočil podpore," je dejal Lago.

Povedal je, da sta Sizemorova sinova uničena in prosil, naj se njuna zasebnost spoštuje. Njegov brat Paul, je dejal: "Zelo sem žalosten zaradi izgube mojega velikega brata Toma. Bil je večji od življenja. Na moje življenje je vplival bolj kot kdorkoli, ki ga poznam. Bil je nadarjen, ljubeč in znal vas je neskončno zabavati s svojo duhovitostjo in sposobnostjo pripovedovanja."

Tom Sizemore (desno) s Tomom Hanksom (levo) v Reševanju vojaka Ryana. Foto: Guliverimage

Zaradi zlorabe prepovedanih drog je prestajal tudi zaporno kazen

Sizemore, čigar prva opaznejša vloga je bila v filmu Rojen 4. julija režiserja Oliverja Stona, je v preteklosti večkrat prišel navzkriž z zakonom. Večkrat je bil aretiran zaradi nasilja nad partnericami, zaradi zlorabe prepovedanih drog je prestajal tudi zaporno kazen, leta 2018 pa ga je tožila neka igralka, ki je trdila, da jo je pri 11 letih spolno zlorabil. On je to zanikal, tožba je bila pozneje opuščena.

O odvisnosti od mamil je večkrat tudi odkrito spregovoril, med drugim o tem, da ga je nekoč na kliniko za odvajanje odpeljal igralski kolega Robert De Niro.