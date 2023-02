Ni več upanja za igralca, v prihodnjih dneh naj bi ga odklopili z aparatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po možganski anevrizmi, ki ga je doletela pred desetimi dnevi, je ameriški igralec Tom Sizemore v komi, zdravniki pa pravijo, da nima možnosti za izboljšanje in da bo morala njegova družina sprejeti težko odločitev o odklopu z aparatov, ki ga ohranjajo pri življenju.

Igralec Tom Sizemore, med drugim znan po vlogah v filmih Reševanje vojaka Ryana, Sestreljeni črni jastreb in Pearl Harbour, nima možnosti za okrevanje po možganski anevrizmi, ki ga je doletela 18. februarja, ko so ga našli nezavestnega v njegovem domu v Los Angelesu.

"Zdravniki so njegovo družino obvestili, da ni več upanja, in predlagali, da se odločijo za odklop z aparatov za ohranjanje življenja," je po poročanju ameriških medijev v ponedeljek sporočil Sizemorov menedžer, "njegova družina prosi za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju in se zahvaljuje za vsa sporočila podpore."

Tom Sizemore (desno) s Tomom Hanksom v Reševanju vojaka Ryana Foto: Guliverimage

Sizemore, čigar prva opaznejša vloga je bila v filmu Rojen 4. julija režiserja Oliverja Stona, je v preteklosti večkrat prišel navzkriž z zakonom. Večkrat je bil aretiran zaradi nasilja nad partnericami, zaradi zlorabe prepovedanih drog je prestajal tudi zaporno kazen, leta 2018 pa ga je tožila neka igralka, ki je trdila, da jo je pri 11 letih spolno zlorabil. On je to zanikal, tožba je bila pozneje opuščena.

O odvisnosti od mamil je večkrat tudi odkrito spregovoril, med drugim o tem, da ga je nekoč na kliniko za odvajanje odpeljal igralski kolega Robert De Niro.

