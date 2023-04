Pahor na Instagramu: Občutek je bil katastrofalen. Takoj po teku me je zaskrbelo.

Nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na svojem profilu na Instagramu priznal, da mu je nedavni berlinski polmaraton povzročil kar nekaj težav. "Takoj po teku me je zaskrbelo, ker je bilo v urinu nekaj krvi, ma je zdaj že OK," je zapisal.

Povedal je, da se je "komaj privlekel" v cilj polmaratona. "Nisem imel pojma o doseženem rezultatu, kmalu po startu mi je odpovedala ura. Občutek je bil katastrofalen. Ker od operacije pred mesecem dni nisem nič tekel, so me po vsega 7 km začeli grabiti krči. Po 10 km so me začeli mnogi prehitevati. Osredotočil sem se samo še na to, da pritečem v cilj. Zato sem bil prijetno presenečen, da sem tekel 1 uro 58 minut in 25 sekund, kar je glede na vse precej OK," je zapisal.

In dodal: "Takoj po teku me je zaskrbelo, ker je bilo v urinu nekaj krvi, ma je zdaj že OK. Drugače je pa bilo vse skupaj čudovita izkušnja v mrzlem in vetrovnem Berlinu."

Srečanje z nemškim predsednikom

Danes se bo Pahor v Berlinu srečal z nemškim predsednikom in "prijateljem" Frankom Walterjem Steinmeirjem, ki mu je "ob koncu mandata za slovo podaril štartno številko".

V februarju je bil Pahor sicer na operaciji prostate v Celju. Ob tem je na svojem profilu na Instagramu zapisal: "Ne bodite neumni kot jaz. Tisti, ki imate težave s povečano prostato, ne odlašajte z operacijo. Jaz sem." Operacijo je uspešno prestal.

Pred kratkim pa se je končala dobrodelna akcija Katra – drugi krog, s katero je družina Fratar iz Dravograda za Pahorjevo katro zbirala sredstva za otroke, ki imajo raka. Doslej so zbrali 253.191 evrov, ki jih bodo v celoti namenili društvu Junaki 3. nadstropja, Inštitutu zlata pentljica in Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V prvem krogu akcije pa je Pahor zbral 60 tisoč evrov.

