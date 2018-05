Oriana zgrožena: To je poseganje v mojo intimo

Simpatična Oriana Girotto je pri 45 letih videti odlično. Za to je delno zaslužna tudi uporaba botoksa, o kateri voditeljica brez zadržkov spregovori, če je treba. A hkrati poudarja, da je okrog tega še vedno prisotne ogromno stigme in ogorčenja ter da je govorjenje o tem na neki način poseganje v njeno intimo.

Oriana priznava, da se gubic loteva z botoksom. Foto: osebni arhiv

Oriana Girotto je ena tistih estradnic, ki je videti odlično, čeprav je že krepko zakorakala v svoja štirideseta. A za razliko od mnogo svojih znanih kolegic simpatična voditeljica priznava, da si pri tem pomaga z lepotnimi posegi, kot je glajenje gub z botoksom. "Ne gre za neki velik, kirurški poseg v telo. Ker gre za vbod in ne rez, ni okrevanja, ni hospitalizacije. Pravzaprav tretma traja pičlih pet minut in lahko ga opraviš med odmorom za kosilo. Sama hodim na botoks na vsake pol leta, gladim si pa zunanje kotičke oči in gubo med obrvmi," razkrije Oriana.

Oriano jezi, da je uporaba botoksa in drugih lepotnih tretmajev dandanes še vedno stigmatizirana in pospremljena z valom ogorčenja. Foto: Planet TV

In čeprav brez zadržkov priznava, da procese staranja upočasnjuje s pomočjo lepotnih tretmajev, hkrati izpostavi dejstvo, da nikakor ne more razumeti, da je okrog tega še vedno takšen pomp in stigmatizacija. "Res ne razumem, zakaj je treba na vsake toliko narediti prav intervju ali novico o botoksu. Kot da je to neka senzacija. Sama sem sicer ena izmed tistih, ki nam ni težko o tem javno govoriti, a na neki način je to poseganje v mojo intimo. Zdi se mi enako, kot bi morala razlagati, na koliko časa si barvam narastek ali koliko stane neki izdelek, ki ga uporabljam," polemizira sogovornica in dodaja: "Ženske, ki uporabljamo botoks, samo velikokrat še vedno deležne negativnih komentarjev, ogorčenja, kritike. Zakaj takšne pozornosti, kot je botoks, ne sproži recimo lasersko odstranjevanje starostnih peg? Konec koncev gre za isti kontekst: popravljanje neke spremembe na telesu, ki jo sprožijo leta."

Botoks je tudi med domačimi estradnicami zelo priljubljen, le da nekatere o tem nerade govorijo javno. Foto: Thinkstock

Oriana se je k botoksu zatekla po 40. letu, ko se je na njenem obrazu začelo pojavljati vse več gub, zaradi katerih je bila videti utrujena. "Takrat sem najprej preizkušala vse mogoče precej drage kreme, ki bi mi čudežno zgladile kožo in odpravile gubice, kot obljubljajo reklame, pa ni delovalo. Zato sem se raje odločila, da se prepustim strokovnjaku, dr. Borisu Onišaku, ki je z nekaj rahlimi vbodi in nekaj kapljicami botoksa rešil težavo," pove odkrito.