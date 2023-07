Oporoko slavne pevke našli v kavču

Vse od smrti legendarne pevke Arethe Franklin leta 2018 se njeni potomci prepirajo glede razdelitve dediščine. Obstajata namreč dve oporoki, ena iz leta 2010, ki je bila shranjena v zaklenjeni omarici, in ena iz leta 2014, ki so jo našli skrito v kavču.

Aretha Franklin je umrla avgusta 2018 pri 76 letih starosti in sprva je veljalo prepričanje, da oporoke ni zapisala in da bo njeno premoženje enakomerno razdeljeno med njene štiri sinove. Nato pa so devet mesecev pozneje našli omenjeni oporoki, ki sta dediščino različno razdeljevali. Tista iz leta 2010 je kot izvršitelja oporoke navajala pevkinega tretjega sina Teda Whita II., od sinov Kecalfa in Edwarda pa zahtevala, da morata najprej dokončati izobraževanje, če želita svoj del dediščine.

Edward in Kecalf Franklin Foto: Guliverimage

Poznejša oporoka iz leta 2014 te zahteve ni več omenjala, Kecalf in Edward pa sta z njo na sodišču izpodbijala veljavnost prve oporoke.

V torek je sodišče v Michiganu odločilo, da je veljavna oporoka iz leta 2014, po kateri si bodo omenjeni trije sinovi pevkino premoženje razdelili enakovredno, ob tem pa so se obvezali, da bodo skrbeli za Clarencea, pevkinega najstarejšega sina, ki ima po poročanju ameriških medijev posebne potrebe.

Premoženje Arethe Franklin so ob njeni smrti ocenjevali na 80 milijonov dolarjev. Po letih sodnih postopkov in neplačanih davkov naj bi se zmanjšalo na le šest milijonov dolarjev.

