Od Playboyeve graščine do senata

Cooper z očetom Hughom in njegovo zadnjo ženo Crystal. Foto: Getty Images

28-letni Cooper Hefner, eden od štirih otrok slovitega Hugha Hefnerja, ki je bil do nedavnega vpet tudi v očetovo podjetje Playboy Enterprises, je za CNN povedal, da se podaja v tekmo za senatorski stolček. Kandidiral bo za senatorja Kalifornije. "Ne bi se podal na to pot, če ne bi močno verjel, da imam priložnost zmagati in posledično spremeniti stvari," je izjavil.

Cooper z ženo Scarlett Byrne. Foto: Getty Images Dodal je še, da živimo v časih, ko je močno zaskrbljen za svojo lokalno skupnost in za stanje ameriške vlade. Ter da je zato zdaj nujno, da v ospredje stopijo novi akterji z novimi, svežimi zamislimi.

"Ne razumem, kako se lahko vsako jutro zbudiš in vidiš izzive, s katerimi se sooča svet, pa se ne vprašaš, kaj več lahko narediš sam. Mislim, da so to vsekakor primerni časi, da se vsak vpraša, kako lahko pripomore k reševanju izzivov, s katerimi se naša skupnost srečuje," je še pojasnil.

Cooper je sicer najmlajši otrok že več let pokojnega Hugha Hefnerja, ki se mu je rodil v zakonu z drugo ženo Kimberley Conrad. Odraščal je v sloviti Playboyevi graščini in se pri 21. letih tudi pridružil podjetju Playboy Enterprises, ki ga je lani zapustil. Cooper je poročen z igralko Scarlett Byrne, s katero pričakuje tudi prvega otroka.