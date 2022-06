Novi mož Britney Spears v javnosti brez prstana, medtem ko je zvezdnica kupila hišo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sama Asgharia, novega moža Britney Spears, so fotografi v javnosti opazili brez poročnega prstana.

Sama Asgharia, novega moža Britney Spears, so fotografi v javnosti opazili brez poročnega prstana. Foto: Profimedia

Dogajanje v družini zvezdnice Britney Spears je zadnjih nekaj dni precej pestro. Fotografi so včeraj v javnosti opazili njenega novega moža Sama Asgharia, ki ni nosil poročnega prstana, medtem ko je par pred kratkim v Kaliforniji kupil 11,8 milijona dolarjev vredno hišo. Spearsova je sporočila še, da je njen nekdanji mož, ki je vdrl na poroko, dobil triletno prepoved približevanja, brat Bryan pa naj ne bi bil nikoli povabljen na njeno poroko.

Pravkar ponovno poročena zvezdnica in njen novi mož nista izgubljala časa, da bi se skupaj preselila v novi dom.

Mladoporočenca so ta teden opazili med selitvijo v 11.650 kvadratnih metrov veliko hišo v mestu Calabasas v Kaliforniji. V ponedeljek so namreč tam opazili Britneyjinega belega mercedesa.

Rezidenca ima sedem spalnic in devet kopalnic, poroča TMZ. Foto: Profimedia

Hiša se razprostira na 1,6 hektarja velikem zemljišču ter ima ogromno kuhinjo, domači kino, vinsko klet, bazen z vodnimi tobogani in sobo, ki je posebej namenjena za zavijanje daril. Nepremičnina naj bi imela urejeno tudi strogo varovanje z dvojnimi vrati, po meri izdelane lestence, 33 metrov visoke strope in mozaike. V glavni spalnici imata vsak svoje garderobne prostore, hiša pa ima tudi vstopni sef, telovadnico, garažo za osem avtomobilov, ovalni džakuzi, več slapov in paviljon za druženje na prostem.

Hiša ima paviljon za druženje na prostem, kjer je tudi žar.

V isti soseski kot njen nekdanji mož

Zanimivo je, da je hiša v isti soseski kot hiša njenega nekdanjega moža Kevina Federlina, s katerim je bila poročena med letoma 2004 in 2007. Par ima skupaj dva otroka – 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydena Jamesa.

"Kevin je bil presenečen, da je Spearsova izmed vseh sosesk, ki si jih lahko privošči, izbrala prav njegovo," poroča TMZ. Bo pa tako vsaj blizu svojima sinovoma.

Britney in Kevin sta bila poročena med letoma 2004 in 2007, skupaj pa imata dva sinova. Foto: Reuters

Nekdanji mož dobil triletno prepoved približevanja

Njen prvi mož Jason Alexander, s katerim sta bila leta 2004 poročena le 55 ur, pa je zaradi vdora na njeno poroko dobil triletno prepoved približevanja zvezdnici. Prejšnji teden so ga namreč aretirali, saj je vdrl na poroko, na katero ni bil povabljen. Alexander sicer trdi, da ga je Britney na poroko povabila. "Ona je moja prva žena. Moja edina žena in jaz sem njen prvi mož. Tukaj sem, da vdrem na poroko, ker na seznamu ni nikogar iz njene družine. Kje, za vraga, so?" je dejal.

Poleg triletne prepovedi približevanja je Alexandra doletelo še plačilo sto tisoč dolarjev varščine.

Njen brat Bryan ni bil na seznamu povabljenih

Po poroki pa je Britney spregovorila tudi o seznamu povabljenih. Prejšnji teden so mediji pisali, da naj bi bil na poroko izmed članov njene družine povabljen le njen brat Bryan. V ponedeljek pa je zvezdnica na svojem profilu na Instagramu delila novico, da njen brat Bryan nikoli ni bil na seznamu povabljenih.

V daljšem sporočilu je Bryana vprašala, zakaj je v nekem intervjuju dejal, da Spearsova za družino ne more rezervirati niti večerje. "Kar si rekel v tistem intervjuju, mi pove vse, Bryan! Nikoli nisi bil povabljen na poroko, zakaj torej odgovarjaš?" je zapisala in dodala, da rezervacije za večerje upravlja njena asistentka.

Sporočilo je na svojem profilu delila po tem, ko je Bryanovo dekle Amber Lynn Conklin povedalo, da se poroke nista udeležila, saj je njuna 11-letna hči ravno končala osnovno šolo. Zapisala je še, da se Bryan počuti grozno, ker je zamudil njeno poroko, ampak odločiti se je moral med njo in hčerko. "Počutiva se zelo žalostno, ker sva zamudila tako pomemben dogodek, sva pa zelo srečna za Britney in Sama," je dodala.

Preberite še: