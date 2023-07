Nova izkušnja Nataše Pirc Musar: prvič je v rokah držala sovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je skupaj z biologi na Ljubljanskem barju obročkala mlade sove, je objavila na družbenih omrežjih.

🦉 Obročkanje sovic na ljubljanskem Barju. Owls of Slovenia // Sove Slovenije, res vam hvala za to čudovito izkušnjo.... Posted by Nataša Pirc Musar on Monday, July 10, 2023

Kot je povedala, so obročke nadeli petim 12 dni starim skovikom, ki so sicer edine sove selivke in ki pred zimo odletijo v Afriko. Po trenutnih podatkih na Ljubljanskem barju živi le 30 parov, je dodala.

"Prvič v življenju sem imela sovo v roki. Za znoret' luštno," je zapisala predsednica in razkrila še eno zanimivost, ki jo je izvedela: "Sova glavo obrne za 270 stopinj."

