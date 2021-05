Nov škandal na britanskem dvoru, vpleten kraljičin bratranec

Princ Michael Kentski, bratranec britanske kraljice Elizabete II., prodaja dostop do Vladimirja Putina, po obsežni preiskavi poroča nedeljska izdaja britanskega časopisa Times.

Oseminsedemdesetletnega princa so na skrivaj posneli med sestankom z dvema novinarjema, ki sta se izdajala za južnokorejska poslovneža in za katera je mislil, da sta potencialni stranki. Dejal jima je, da ga lahko najameta za deset tisoč funtov (dobrih 11 tisoč evrov) na dan, on pa jima bo uredil dostop do Kremlja.

Foto: Reuters

Pohvalil se je, da so mu ruske oblasti podelile eno najbolj cenjenih državnih priznanj, red prijateljstva, in da so poznanstva, ki jih ima v Kremlju, "lahko zelo koristna".

Princ je medtem v sporočilu za javnost zanikal vse navedbe časopisa. Zatrdil je, da nima "nobenega posebnega odnosa" s Putinom in da z njim ni bil v stiku že 18 let.

