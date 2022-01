Nov ljubezenski brodolom za Adele?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adele in Rich Paul oktobra lani

Adele in Rich Paul oktobra lani Foto: Guliverimage/AP

V zvezi pevke in športnega agenta naj bi škripalo, prav to pa naj bi bil tudi eden od glavnih razlogov za to, da je tik pred zdajci odpovedala koncerte v Las Vegasu.