Govorice iz zakulisja: zakaj je Adele v resnici odpovedala koncerte? #video

Pevka Adele je v četrtek presenetila svoje občinstvo in sledilce, ko je na družbenih omrežjih objavila video, v katerem je objokana pojasnila, da mora za nedoločen čas preložiti začetek svojega gostovanja v Las Vegasu.

Koncertni spektakel bi se moral začeti v petek, le dan pred tem pa je Adele sporočila, da se to ne bo zgodilo, ker so naleteli na kup ovir, povezanih s pandemijo covid-19.

"Zelo mi je žal, toda moja predstava še ni pripravljena. Trudili smo se po svojih najboljših močeh, toda zaostanki pri dostavah in covid so nas uničili," je dejala v solzah, "pol moje ekipe ima covid in nemogoče je, da bi predstavo pravočasno pripravili."

Tabloid The Sun pa poroča, da je pravi razlog za preložitev koncertov drugačen: Adele naj bi se močno sprla z glavno scenografko Esmeraldo Devlin, s katero je sodelovala že v preteklosti.

"Čeprav so za scenografijo porabili milijone, Adele ni bila zadovoljna z rezultatom in je Esmeraldi to tudi jasno povedala," je neimenovani vir zaupal tabloidu, "že tako je bila živčna, ta prepir pa jo je popolnoma razrval, saj si želi, da bi bilo vse popolno."

Esmeralda Devlin je priznana scenografka, ki je ob Adele v preteklosti med drugim sodelovala tudi z Beyonce in Miley Cyrus. Foto: Wikimedia Commons

Med pripravami naj bi Adele vedno znova spreminjala odločitve, kako bo koncert videti, to pa je povzročalo vse več napetosti v ekipi, je vir povedal za The Sun: "Do zdaj so bili njeni nastopi vedno preprosti, tokrat pa je pod pritiskom, da mora prirediti spektakel. Ves čas je spreminjala načrte, kako bodo koncerti videti, in to je privedlo do hudih prepirov."

"Ekipa se je že kar nekaj časa bala, da se bo vse skupaj končalo katastrofalno," je še izjavil vir, "nobena skrivnost ni, da ima Adele pred nastopi v živo hudo tremo, in nikakor ni hotela nastopiti s predstavo, s katero ne bi bila popolnoma zadovoljna."

