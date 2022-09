Nočna mora za Messija: kupil vilo brez uporabnega dovoljenja. Jo bo moral porušiti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavni argentinski nogometaš Lionel Messi je na španskem otoku Ibiza kupil vilo, vredno 9,5 milijona funtov (11 milijonov evrov), ki pa se je zanj in za njegovo družino izkazala za pravo nočno moro.

Nogometaš francoskega kluba Paris Saint-Germain je nepremičnino na Ibizi kupil od švicarskega poslovneža Philippa Amona. Pod dokumente se je kot pravni zastopnik podjetja Edificio Rostower, ki je v lasti podjetja, katerega direktor je igralčev brat Rodrigo, podpisal Messijev odvetnik. Pogodbo o nakupu nepremičnine so podpisali 3. februarja letos.

Težave s prostorsko-ureditvenimi dokumenti

Kot poroča ugledni otoški časopis Periodico de Ibiza, so težava vile prostorsko-ureditveni dokumenti in to, da še nima dovoljenja za uporabo oziroma bivanje. Prostorsko-ureditvene težave naj bi bile povezane z gradnjo dodatnih prostorov v garaži, ki pa obstaja že od prej.

Messijev odvetnik se zdaj dogovarja z lokalnimi uradniki in poskuša rešiti težavo. Menijo pa, da bo Messi morda moral porušiti prostore, ki niso bili del izvornih načrtov. Otoški časopis še poroča, da je Messi s svojo družino kljub omenjenim težavam tam preživel poletje.

Na 1.860 kvadratnih metrov veliki posesti so poleg velike kleti še ogromen bazen, ki je dolg skoraj toliko kot hiša, in zunanje nogometno igrišče, še poroča Periodico de Ibiza.

V lasti ima še štiri nepremičnine

Nogometni zvezdnik ima v lasti tudi hotel z 52 sobami na Ibizi, hotel blizu Barcelone, ki ga je kupil za 26 milijonov funtov (30 milijonov evrov) ter posestvo in vilo v Castelldefelsu v bližini Barcelone, ki ju je leta 2009 za 3,5 milijona funtov (štiri milijone evrov) kupil z ženo Antonelo Roccuzzo. Za obnovo tega posestva je porabil več kot pet milijonov funtov (5,8 milijona evrov).

Kupil je tudi ogromno vilo na obrobju svojega rojstnega mesta Rosario, ki ji pravijo trdnjava. Na posestvu so kinodvorana, telovadnica in podzemna garaža, v kateri je prostora za kar 15 avtomobilov.

Lionel Messi in njegova žena Antonela Roccuzzo, ki sta se poročila leta 2017, imata tri sinove – devetletnega Thiaga, šestletnega Matea in štiriletnega Cira, s katerimi na morju in ob obali skupaj preživijo veliko časa.