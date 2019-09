Nenasitni zvezdniki: mnogi so spali z več tisoč ženskami #video

Številni hollywoodski zvezdniki nimajo nobenih zadržkov, ko gre za razkrivanje podrobnosti iz zasebnega življenja. Celo ko beseda nanese na seks, so precej zgovorni. Sploh moški del tuje estrade je na vrhuncu svoje slave doživljal precej vrhuncev tudi v postelji. In število spolnih partnerjev so brez sramu razkrili v knjigah ali intervjujih.

Mariah Carey

Foto: Reuters Za avgustovsko izdajo revije Cosmopolitan je pop diva Mariah Carey razkrila, da ni imela prav veliko moških v svoji postelji. "Bila sem samo s petimi ljudmi, tako da sem očitno prava čistunka, če me primerjate s preostalimi tam zunaj," je priznala.

Glasbenica je prvič v zakonski jarem skočila leta 1993, ko je bila še novinka v glasbeni industriji. Prstan ji je takrat nataknil glasbeni mogotec Tommy Mottola, ki je bil dolgih 15 let na čelu priznane založbe Sony Music Entertainment, je pa tudi solastnik glasbene založbe Casablanca Records. Leta 1998 se je par ločil, znova je pevka v zakon skočila z Nickom Cannom, s katerim je bila poročena od leta 2008 do leta 2016. Z njim ima tudi dvojčka Moroccana in Monrore. Nekaj časa se je nato videvala z avstralskim milijonarjem Jamesom Packerjem, trenutno pa je v zvezi s plesalcem in koreografom Bryanom Tanako.

Lamar Odom

Foto: Getty Images V svoji knjigi Darkness to Light je Lamar Odom, košarkar in nekdanji mož resničnostne zvezdnice Khloe Kardashian razkril, da je zaradi odvisnosti od seksa spal s skoraj nerealno velikim številom žensk.

Ocenjuje namreč, da jih je bilo več kot 2.000. Mnogim je za seks tudi plačal. "Toliko striptizet je bilo, da sem nehal šteti. Ni bilo nič posebnega, a včasih sem ženskam za seks tudi plačal. Nikoli pa jih nisem imel za manjvredne," pisanje v knjigi povzema portal People.

Gene Simmons

Foto: Getty Images Še več žensk je imel razvpiti rock zvezdnik Gene Simmons, pevec zasedbe The Kiss. Vse dokler se ni ustalil s svojo ženo Snannon Tweed, je spal z več tisoč ženskami. "V tistih najbolj norih časih se nisem drogiral, sem pa veliko seksal," je pred časom priznal za portal The Sun. "Sem res spal s 4.800 ženskami? Tako mi pravijo … Nimam pa več fotografij, da bi preveril."

Njegova žena je namreč takoj, ko so stvari med njima postale resne, zahtevala, da vse fotografije svojih spolnih podvigov s skoraj 5.000 ženskami zažge. In zvezdnik je svojo boljšo polovico brez ugovarjanja ubogal. Hudomušno je še razkril, da je zažiganje trajalo več dni, saj je spolne partnerice takrat menjal skoraj pogosteje kot spodnjice.

Wilt Chamberlain

Foto: Getty Images Že skoraj 20 let pokojni NBA-zvezdnik Wilt Chamberlain je v svoji knjigi A View from Above razkril, da je v svojem življenju spal s kar 20 tisoč ženskami. "Tako je, številka je točna. 20 tisoč različnih žensk," njegov zapis v knjigi, ki je izšla leta 1991, ko je bil star 55 let, povzema People. "Pri mojih letih to pomeni, da sem seksal z 1,2 ženske na dan vse od svojega 15. leta starosti do danes."

Leta kasneje je sloviti ameriški producent in režiser Quentin Tarantino razkril, da je bila ena od teh preštevilnih žensk tudi njegova mama, ki se je nekaj časa videvala z njim.

Ric Flair

Foto: Getty Images Precej divji je bil včasih tudi 70-letni rokoborec Ric Flair, ki trdi, da je spal s približno deset tisoč ženskami. Hkrati poudarja, da je bilo vse to v času, preden je spoznal svojo peto ženo Wendy Barlow. "Zdaj imam eno samo ljubezen. Vse odkar imam Wendy, nisem počel neumnosti," trdi.

Mick Jagger

Foto: Getty Images Pisatelj Christopher Andersen, ki se je podpisal pod biografijo z naslovom Mick, je pred časom za Extra razkril, da je rock zvezdnik v svojem življenju v posteljo spravil približno 4.000 ljudi in da sta bila Mick Jagger in David Bowie nekakšna seksualna pajdaša. Zvezdnika naj bi večkrat skupaj zahajala v klube za homoseksualce.

"Mick je sam na neki točki izjavil, da vsi vemo, da smo vsi nekako biseksualni," je povedal Andersen, potem ko je dal nekaj Jaggerjevim spolnim avanturam tudi obraz in ime. Med drugim je razkril, da naj bi zvezdnik spal z igralko Farrah Fawcett in slovitim Andyjem Warholom.

Russell Brand

Foto: Getty Images Precej pestrih spolnih izkušenj ima tudi igralec Russell Brand, ki je bil kratek čas poročen s pop pevko Katy Perry. Igralec, ki se je dolga leta spopadal z vrsto odvisnosti, med drugim z odvisnostjo od drog, pornografije in seksa, je po poročanju portala Mirror spal s približno tisoč ženskami. Trenutno je svoj seksualni in duševni mir našel ob ženi Lauri Gallacher.

Hugh Hefner

Foto: Getty Images Kot velik ženskar je slovel tudi pokojni oče slovitega Playboya Hugh Hefner, ki je v enem od svojih intervjujev razkril, da se mu v resnici še sanja ne, s koliko ženskami je seksal. "Zagotovo jih je bilo čez tisoč. A v tistih obdobjih življenja, ko sem bil poročen, nisem nikoli varal. Sem pa potem to nadoknadil, ko sem se ločil. Nekako moraš uravnotežiti," je povedal.