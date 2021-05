Nekdanja športnica razburila s to fotografijo: med stojo na glavi doji otroka

Torah Bright, najuspešnejša avstralska deskarka na snegu, dobitnica zlate in srebrne olimpijske medalje, že deset mesecev uživa v vlogi mame. Intimne trenutke s sinom Flowom rada deli s svojimi sledilci na Instagramu. Na materinski dan je objavila sliko, kako doji sina, medtem ko dela stojo na glavi.

"Ko sem postala mama, se je v meni nekaj spremenilo. To je zelo spirtualno, surovo, pogumno, naravno. Želim si, da bodo vse mame spoštovane in čaščene," je zapisala pod fotografijo, pod katero so se zvrstili številni negativni komentarji. Med drugim so ji očitali, da z dojenjem le zbira všečke.

"Kritike so me zelo razžalostile. Ni pravega ali napačnega načina kar se tiče materinstva. S slikami nisem želela zbirati všečkov, temveč le pokazati, kaj vse zmore moje telo," je dejala športnica.