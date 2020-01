Ne, to ni Meghan Markle #foto

Akisha Land iz ameriške zvezne države Missouri se je Instagramu pridružila, da bi tam delila fotografije in posnetke svoje prisrčne hčerke Greyson.

Nato pa je pred kratkim objavila fotografijo, na kateri je ob hčerki tudi ona, in osupnila sledilce – 39-letnica je namreč neizmerno podobna Meghan Markle.

"Pogosto me primerjajo z njo, ne le na spletu, ampak tudi v vsakdanjem življenju," je povedala za Daily Mail, "neznanci me ustavljajo in mi govorijo: 'Vam je že kdo rekel, da ste videti kot ...' To me vedno nasmeje, ker že vem, za koga so me zamenjali. To neprestano poslušam, tudi moji prijatelji in sorodniki pravijo, da sem podobna Meghan Markle."

"Jaz podobnosti sicer ne vidim," je še dejala, "vsekakor pa je to velik kompliment, ker je prekrasna."

