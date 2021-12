Napovedovali so mu le še leto in pol življenja

Članu britanske glasbene skupine The Wanted so lani odkrili možganski tumor.

Tomu Parkerju, članu priljubljene britanske skupine The Wanted, se je lansko poletje sesul svet. Zdravniki so mu odkrili redko obliko možganskega tumorja v četrtem stadiju, ki ga ni mogoče kirurško odstraniti in pri katerem so možnosti za ozdravitev minimalne, običajno pa bolnike v tej fazi čaka največ leto in pol življenja.

"Zdravniki so zagrnili zaveso okoli moje postelje in mi dejali: 'Možganski tumor je'," je o trenutku, ko so mu sporočili slabo novico, povedal Parker. Njegova žena Kelsey je bila takrat noseča z njunim zdaj enoletnim sinom Bodhijem, skupaj pa imata zdaj že dveletno hči Aurelio.

V začetku novembra pa je 33-letni pevec prek Instagrama sporočil spodbudno vest, da se njegovo telo zelo dobro odziva na zdravljenje. "Medtem ko to pišem, imam solze v očeh. Moj tumor je pod nadzorom. Ravno sem dobil izvide zadnjega pregleda in z radostjo sporočam, da je moje stanje stabilno," je zapisal ob fotografiji, na kateri je s svojo družino, "nocoj bomo vsi lažje spali."

Glasbenik še naprej prestaja zdravljenje z obsevanjem in kemoterapijo, v prihodnost pa gleda optimistično. "Želim preživeti več časa s svojima otrokoma in ženo. Predvsem pa želim živeti," je dejal za britanske medije, "in zdaj čutim, da se bo to zgodilo. Na življenje gledam optimistično. In ko imaš okoli sebe ljudi, ki ti dajejo moč in pogum, ti je to v veliko pomoč."

Podporo je ob družini našel tudi v svojih kolegih iz skupine The Wanted. Čeprav so se že leta 2014 razšli, jih je njegova bolezen spet povezala in septembra so nastopili na dobrodelnem koncertu, ki ga je organiziral prav Parker in na katerem so zbirali sredstva za raziskave možganskih tumorjev in drugih rakavih obolenj.

Preberite še: