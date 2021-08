Val Kilmer, zvezdnik iz filmov Top Gun, The Doors, Svetnik in Batman za vedno, je leta 2017 razkril, da so mu zdravniki odkrili raka na grlu. Po prestani kemoterapiji in kar dveh traheotomijah (kirurški poseg, pri katerem naredijo odprtino v sapniku) je bolezen premagal, a je zaradi posegov na grlu njegovo življenje precej drugačno kot prej.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Tako ne more več normalno jesti, ampak hranila dobiva prek cevke za hranjenje, izgubil pa je tudi glas. Kako zdaj govori, je razkril v biografskem dokumentarcu Val, ki je premiero doživel julija letos v Cannesu. V dokumentarcu mu je glas kot pripovedovalec posodil sin Jack, občasno pa spregovori tudi igralec sam.

Napovednik dokumentarca, v katerem Val Kilmer spregovori pri eni minuti in 40 sekundah:

Pred kratkim pa je britansko podjetje Sonantic, ki se ukvarja z razvojem programske opreme, Kilmerju povrnilo glas. Ustvarili so računalniški program, ki iz arhivskih posnetkov Kilmerjevega govora s pomočjo umetne inteligence tvori nove stavke, ki jih želi igralec povedati.

Zdaj zveni tako:

"Mojega glasu, kakršnega sem poznal, ni več. Ko govorim, me ljudje le stežka razumejo. Kljub temu pa se še vedno počutim kot ista oseba," v posnetku Kilmer pove s pomočjo svojega novega računalniškega glasu, "še vedno sem ista ustvarjalna duša. Duša, ki samozavestno sanja zamisli in zgodbe, ki pa jih zdaj lahko znova tudi izrazim, vam jih približam in spet pokažem ta del sebe. Del, ki ni nikoli izginil, le skrival se je."

