Najlepši nogometaš, brazilska manekenka in njune vragolije na plaži #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Trapp, ki je na Siol.net slavil v izboru najlepšega nogometaša svetovnega prvenstva v Katarju, je letošnje božične praznike preživel v toplih krajih. Z zaročenko Izabel Goulart sta si za oddih izbrala karibski otok St. Barts, priljubljeno zbirališče znanih in bogatih.

Foto: Profimedia

Dvaintridesetletni nemški vratar in 38-letna brazilska manekenka sta na tamkajšnjih plažah priredila pravo predstavo za mimoidoče in fotografe, ki so ju ujeli.

Foto: Profimedia

Podobnih prizorov so bili na otoku St. Barts sicer deležni tudi lani, ko sta zaljubljenca tam prav tako preživljala božične praznike in se na plaži postavljala v podobne poze.

Foto: Profimedia

Oglejte si še: