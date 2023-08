Najbogatejša Bosanka pri 50 letih rodila četrtega otroka

"Dobrodošla na svet, najina sladka deklica," je rojstvo hčerke, svojega četrtega otroka, prek družbenih omrežij razglasila 50-letna Sanela Diana Jenkins, podjetnica in filantropinja, ki velja za najbogatejšo Bosanko na svetu.

Blizu Sarajeva rojena Sanela je med vojno v BiH pobegnila, kjer je pozneje spoznala Rogerja Jenkinsa, enega vodilnih mož v investicijski banki Barclays, in se leta 1999 z njim poročila.

"Imela sem 19 let, ko je izbruhnila vojna. Moj oče je bil odločen, da me spravi od tam, in zapustila sem svojo družino. Ko sem prišla v London, nisem imela prebite pare. Delala sem po restavracijah, pomivala posodo, čistila stranišča, karkoli, da sem kaj zaslužila. Deset let je bilo moje življenje nevzdržno, golo preživetje," je Sanela Diana Jenkins lani povedala v ameriškem resničnostnem šovu Real Housewives of Beverly Hills (Resnične gospodinje Beverly Hillsa), v katerem je sodelovala eno sezono.

"Ko sem spoznala svojega bivšega moža, je bil eden najpomembnejših finančnikov na svetu. Iz ekstremne revščine sem nenadoma prišla v ekstremno bogastvo," je dejala.

Po 12 letih in dveh otrocih sta se Sanela Diana in Roger Jenkins ločila, ona pa je po poročanju britanskih medijev ob ločitvi dobila okoli 180 milijonov ameriških dolarjev. Od takrat se ukvarja z dobrodelnostjo, pa tudi podjetništvom, kar jih očitno dobro uspeva, saj njeno premoženje zdaj ocenjujejo na že 300 milijonov dolarjev.

50-letna bogatašinja je zaročena s 16 let mlajšim glasbenikom Asherjem Monroejem, s katerim sta leta 2020 dobila sina, ta teden pa še hčerko.

