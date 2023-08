Fotografije potrdile govorice: to je novo dekle Harryja Stylesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nekaj časa krožijo namigi, da se eden najbolj zaželenih popzvezdnikov videva z igralko Taylor Russell. Zdaj so ju paparaci ujeli skupaj in videti je, da govorice držijo.

Kaže, da sta glasbenik Harry Styles in igralka Taylor Russell res par, kot se šušlja v zadnjih tednih. Zvezdnika so namreč paparaci v sredo zvečer ujeli v londonskem Narodnem gledališču na premieri igre, v kateri nastopa Taylor Russell.

29-letnega angleškega pevca in prav toliko staro kanadsko igralko so fotografirali na zabavi po premieri, kjer sta bila ves čas drug ob drugem, se držala za roke in objemala, pozneje pa sta se z zabave tudi odpeljala v istem avtomobilu.

Foto: Profimedia

Styles, eden najbolj vročih popglasbenikov ta hip, je bil nazadnje v zvezi z režiserko in igralko Olivio Wilde. Par sta bila dve leti, razšla sta se novembra lani, po tem pa so ga povezovali tudi z manekenkama Candice Swanepoel in Emily Ratajkowski.

