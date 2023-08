Popzvezdnik v restavraciji na Hvaru: "Je simpatičen in skromen"

Irski pevec Niall Horan, ki je zaslovel kot član fantovske skupine One Direction, je počitnikoval na Hvaru. To se sicer ni razvedelo, vse dokler se niso iz ene od tamkajšnjih restavracij na Instagramu pohvalili s slavnim gostom.

"Bilo nam je v čast, da smo gostili zvezdnika skupine One Direction Nialla Horana," so zapisali ob fotografijah.

O obisku slavnega pevca se je razgovorila tudi uporabnica TikToka, ki očitno dela v tej restavraciji. "Prejšnji teden so nam dejali, da pride neki zvezdnik. Niso nam povedali, kdo, prosili so le za nekoliko bolj zasebno mizo. Večer je bil res prekrasen, s čudovitim sončnim zahodom. Izkazalo se je, da gre za Nialla Horana iz One Direction," je povedala in glasbenika pohvalila, da je "tako simpatičen, skromen in prizemljen."

Horan je sicer svojo naklonjenost Hrvaški izrazil že leta 2018, ko je na takratnem svetovnem prvenstvu v nogometu navijal za hrvaško reprezentanco.

Oglejte si še: