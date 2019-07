Na britanskem dvoru praznujejo: princ George je dopolnil šest let #video #foto

V Kensingtonski palači je danes prav poseben dan. Prince George, najstarejši otrok vojvodinje Kate in princa Williama je dopolnil šest let.

Tretji v vrsti za prestol, takoj za dedkom Charlsom in očetom Williamom, George Alexander Louis se je rodil 22. julija 2013 v Londonu, dan pozneje pa so ga prvič predstavili javnosti.

Nogometni navdušenec

Na poseben dan je Kensingtonska palača delila tri sveže fotografije princa, ki jih je na vrtovih posestva Kensington posnela njegova mama, vojvodinja Kate. Na teh vidimo otroško razigranega in nasmejanega fantka, ki ima na sebi nogometni dres angleške reprezentance.

Palača je ob veselem dogodku na Twitter zapisala: "Vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem delita nove fotografije ob šestem rojstnem dnevu princa Georgea.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday 🎈 pic.twitter.com/BIxoxdw3ap — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 July 2019

Slike so nato delili tudi na uradnem Instagramovem profilu, kjer so se v imenu princa zahvalili za vse prijazne čestitke in lepe želje.

Britanci nad Georgeem navdušeni

Šestletnik je med Britanci zelo priljubljen, zato so veseli vsake priložnosti, ko imajo možnost spremljati odraščanje princa, ki se sicer zelo redko pojavi v javnosti. William in Kate sta namreč do Georgea in njegove sestrice Charlotte in bratca Louisa še posebej zaščitniška. V preteklosti sta izrazila željo, da bi njuni otroci odraščali v zasebnem okolju, stran od radovednih medijev.

Slike otrok tako največkrat objavijo kar na družbenih omrežjih, fotografije pa posname kar njihova mama.