Mračna zasebnost slavnega pevca: umrl je povsem osamljen

Konec meseca bo premiero dočakal dokumentarni celovečerec George Michael Freedom Uncut, avtoriziran biografski film, ki je nastal po želji in pod nadzorom samega Georgea Michaela. Ta v dokumentarcu nastopa tudi kot pripovedovalec, kar priča o tem, po kako dolgem času bo film vendarle premierno prikazan – legendarni pevec je namreč umrl na božič leta 2016.

In če bo ta dokumentarec prikazal življenje Georgea Michaela, kot si je želel on, bo povsem druga pesem neavtorizirana knjižna biografija, ki jo namerava še pred premiero filma izdati britanski glasbeni novinar in pisec James Gavin.

Gavin v knjigi George Michael: A Life pevca opisuje kot izmučeno dušo in človeka, ki je skozi desetletja vse bolj tonil v odvisnost z drogami in spolnostjo, ki je ves čas skrival svojo spolno usmerjenost in so ga ob tem mučile tudi samomorilne misli.

Foto: Reuters

Po poročanju Daily Maila je James Gavin za svojo knjigo govoril z več kot 200 prijatelji in sodelavci pokojnega pevca in s pomočjo njihovih pričevanj sestavil portret superzvezdnika, ki je bil zasebno čustveno razrvan, močno nesamozavesten človek.

Čeprav so ga množice oboževale, se je sprl z vsemi, ki so ga imeli radi, vključno z Andrewom Ridgeleyjem, s katerim je nekaj časa sestavljal duo Wham!, je v knjigi zapisal Gavin in sklenil, da je George Michael umrl kot "pomilovanja vreden, osamljen in zlomljen človek".

George Michael z Andrewom Ridgeleyjem, s katerim sta nastopala kot duo Wham!. Foto: Guliverimage/AP

Eden od najbolj urejenih in občudovanih moških v glasbenem poslu je svoje zadnje dni preživel v svoji vili v severnem Londonu, kjer se je nažiral s hitro hrano in sladoledom, se družil z najetimi spremljevalci in gledal TV-limonade, glas pa si je že pred časom uničil z drogami in cigareti, v knjigi piše Gavin.

Med drugim namiguje tudi, da Michael morda ni umrl zaradi zastoja srca na božični dan leta 2016, temveč si je dan prej, na obletnico smrti svoje matere, vzel življenje. Po Gavinovih navedbah je več Michaelovih prijateljev prepričanih, da je za njegovo smrt kriv prevelik odmerek mamil, medtem ko je uradna razlaga, da je kriv njegov nezdrav življenjski slog, zaradi česar so mu zatajila jetra in srce.

Foto: Reuters

Veliko prostora v knjigi Gavin posveti tudi Michaelovi homoseksualnosti, ki jo je dolga leta skrival pred vsemi. O tem se je bal spregovoriti predvsem zaradi očeta, ciprskega Grka, ki sinove spolne usmerjenosti nikoli ni želel sprejeti, medtem ko mu je bila mama vedno v oporo, piše Gavin.

Tudi ko se je prebil na glasbeno sceno, je njegova ekipa ves čas poudarjala imidž seks simbola in mu iskala dekleta, med njimi tudi zvezdnice, s katerimi je bil na videz v zvezi. Zasebno pa se je prepuščal avanturam z moškimi, pogosto najetimi spremljevalci, in prav zaradi tega je javnost leta 1998 izvedela za njegovo spolno usmerjenost. Takrat so ga namreč aretirali v javnem stranišču na Beverly Hillsu, kjer je bil s prostitutom. Obtožen je bil obscenega vedenja in obsojen na družbeno koristno delo, pozneje pa izjavil, da je bil to eden najhujših trenutkov v njegovem življenju.

Foto: Reuters

Takrat se je po Gavinovih trditvah v knjigi začel njegov propad, vse bolj se je drogiral, zjutraj jemal poživila, da se je lahko prebudil, zvečer pomirjevala, da je lahko zaspal. "Zabave pri njem so bile polne seksa in brezplačnih drog," je Gavinu dejal eden od sogovornikov. Večkrat so ga prijeli zaradi vožnje pod vplivom omamnih sredstev, nekoč se je z avtomobilom celo zaletel v izložbo trgovine v Londonu.

Postajal je vse bolj paranoičen, droge so pustile posledice tudi na njegovem videzu in začel se je skrivati pred svetom, tudi pred najboljšimi prijatelji. Gavin med drugim piše, da ga je skušal Elton John spraviti na odvajanje, a mu ni uspelo, Michaelova PR-ekipa pa se je ukvarjala le s tem, kako njegovo stanje skriti pred javnostjo, ne pa ga dejansko rešiti.

Foto: Reuters

"Močno si je želel umreti. Mislim, da se je njegovo življenje končalo že veliko pred njegovo smrtjo," je ob neki priložnosti dejal Fadi Fawaz, Michaelov zadnji partner. Na božični večer leta 2016 sta se skregala in Fawaz je noč preživel v avtomobilu. Zjutraj je prišel nazaj v Michaelovo hišo in ga našel mrtvega.

Preberite še: