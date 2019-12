Sestra Georgea Michaela umrla na tretjo obletnico njegove smrti

Priljubljeni pevec, ki je imel v zadnjih letih življenja več zdravstvenih težav in se je boril z odvisnostjo od drog, je 25. decembra 2016 umrl naravne smrti, imel je oslabljeno srce in poškodovana jetra. Sestrama Melanie in Yiodi je pevec v svoji oporoki zapustil 97,6 milijona funtov, kar je okoli 114 milijonov evrov.

Melanie si je bila z bratom zelo blizu, ljubkovalno ga je klicala Yog. Novembra je z mediji spregovorila o novem filmu Last Christmas, ki ga je navdahnilo prav pevčevo ustvarjanje in se prav zdaj vrti tudi v slovenskih kinematografih.

"Kot ve marsikdo, je Yog oboževal božič in všeč mu je bila ideja o tem filmu. Prepričana sem, da bi užival ob gledanju žarečega nasmeha Emilie, nečesa, kar si delita kljub nebesnim miljam med njima," je komentirala igranje zvezdnice Emilie Clarke v filmu in tudi v bratovem imenu vsem zaželela srečen božič, piše Independent.

