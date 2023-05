Kronanje Karla III.: na prestol je čakal rekordno dolgo

Britanski princ Charles je skoraj vse svoje življenje preživel v čakanju na prestol. V tem času se je spopadal s svojo podobo v javnosti, ko so mu med drugim očitali, da je bil prehladen do svoje prve žene Diane, včasih pa tudi, da se z javnim izražanjem stališč vmešava v politiko.

V vlogi prestolonaslednika je zabeležil številne rekorde. Je namreč prvi, ki je videl kronanje svoje matere Elizabete II. za kraljico, podrl je rekord v čakanju na prevzem monarhije in je tudi najstarejša oseba v zgodovini britanske monarhije, ki je prevzela žezlo.

Poglejte posnetke kronanja Elizabete II. leta 1953:

Po smrti Elizabete II. septembra lani je pri 74 letih postal novi britanski kralj in si nadel vladarsko ime Karel III., danes pa ga bodo tudi uradno okronali za kralja. Kronanje predstavlja uraden obred ob prenosu naziva in pooblastil na novega kralja, obenem pa je tudi verska slovesnost, ki pomeni potrditev monarhove vloge kot vodje Anglikanske cerkve.

Kronanje Karla III. bo prek spletnih in televizijskih prenosov spremljalo občinstvo po vsem svetu, v Londonu pa največji navdušenci nad monarhijo že več dni kampirajo na najboljših točkah za spremljanje kraljeve povorke ob ulici The Mall, dolgi aveniji, ki se začne pri Buckinghamski palači.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Ob poti sprevoda, ki bo Karla III. in njegovo ženo Camillo popeljal od palače do Westminstrske opatije in nato tudi nazaj, pričakujejo več deset tisoč ljudi, tako Britancev kot turistov. V opatijo je na obred povabljenih približno 2.300 ljudi, od tega okrog sto voditeljev držav, med katerimi je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je na kronanje v London pripotovala z možem.

V soboto se bodo množice ob poti sprevoda zbirale že od jutranjih ur, prav tako je že zgodaj pričakovati prve udeležence slovesnosti v opatiji. Sprevod s kraljem in kraljico bo izpred Buckinghamske palače krenil ob 11.20 po srednjeevropskem času, v njem pa bo sodelovalo okrog sedem tisoč vojakov.

Foto: Reuters

Verski obred, ki s svojo simboliko sega kar tisoč let v preteklost, se bo začel ob 12. uri, trajal pa bo dve uri. Kmalu po vrnitvi kronanega para v Buckinghamsko palačo je nekaj po 15. uri pričakovati njun pozdrav z balkona, ki ga bo spremljal slovesen šestminuten prelet letal. Na balkonu se jima bodo pridružili tudi člani kraljeve družine, med katerimi pa naj ne bi bilo "odpadniškega" princa Harryja.

V nedeljo so Britanci povabljeni, naj se pridružijo slavju z uličnimi zabavami in skupnimi kosili, v večernih urah pa se bo na travniku s pogledom na windsorski grad odvil koncert, na katerem bo nastopilo več zvenečih imen, med drugim skupina Take That ter pevca Katy Perry in Lionel Richie.

Oglejte si še: