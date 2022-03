Ko ti na poroko vpade Tom Hanks

Med porokami, ki so se zvrstile v soboto, je bila tudi poroka Američanke Grace Gwaltney, ta je v zakon skočila v Pittsburghu. Dan pa si bo zagotovo najbolj zapomnila po tem, kaj se ji je zgodilo že pred obredom, ko je z družicami odhajala iz hotela, kjer so se pripravljale na slovesnost.

"Rekel je: Hej, sem Tom Hanks."

Kot je povedala za več ameriških medijev, se je ob njej nenadoma znašel filmski zvezdnik Tom Hanks, ki se ji je predstavil in dejal, da bi se rad fotografiral z njo in prijateljicami. "Obstala sem in nejeverno gledala okoli sebe," je dejala presenečena nevesta, "rekel mi je, da sem videti čudovito in da je vesel zame."

"Vse smo ponorele," je dodala fotografinja Rachel Rowland, ki je poročni dan beležila skozi objektiv, "vse družice so se nemudoma zrinile iz limuzine. Poziral je z vsemi, jim čestital, nato pa izginil tako hitro, kot se je pojavil. Bilo je res prisrčno."

Fotografija s Hanksom je zadnja v nizu:

