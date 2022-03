Načrtujete poroko? Če to storite v Italiji, so vam jo pripravljeni plačati.

V italijanski deželi Lacij (Lazio), v katero med drugim spada tudi Rim, so se odločili za zanimivo kampanjo, s katero želijo po pandemiji spodbuditi rast turizma in drugih gospodarskih panog.

Povrnili bodo do dva tisoč evrov stroškov

V okviru projekta Nel Lazio Con Amore (V Laciju z ljubeznijo) parom, ki bi se letos želeli poročiti v tej deželi, ponujajo do dva tisoč evrov povračila stroškov poroke, poroča CNN.

Omenjenih dva tisoč evrov lahko pari porabijo za najrazličnejše stroške, povezane s poroko, od rož, oblačil, prstanov, ličenja in pričeske do fotografiranja, najema lokacije poroke in hrane, do 700 evrov lahko namenijo celo za poročno potovanje.

Foto: Unsplash

Prijavijo se lahko pari od koderkoli

Ponudba pa seveda velja pod določenimi pogoji: ves denar morata mladoporočenca porabiti pri podjetjih s sedežem v deželi Lacij. Plačila morajo biti izvedena med 14. decembrom 2021 in 31. januarjem 2023, pri čemer ne priznavajo spletnih plačil, ampak morajo biti ta izvedena "v živo", pari pa morajo za povrnitev stroškov predložiti račune.

Prijave parov, tako iz Italije kot drugih držav, sprejemajo na tej spletni strani, skupno pa je za povrnitev poročnih stroškov rezerviranih deset milijonov evrov - kdor prej pride, prej melje.

