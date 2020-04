Ko gora mišic prikupno zapoje: Koronavirus mora stran! #video

Te dni se tudi mnogi slavni z družinami izolirajo na svojih domovih, svoje najmlajše pa, da bi se izognili okužbi, učijo ustreznih higienskih ukrepov. Kako si temeljito umiti roke, je svojo skoraj dve leti staro hčer učil tudi igralec Dwayne Johnson - The Rock, ob tem pa zraven tudi prikupno zarapal in zapel.

Te dni se bolj kot kadarkoli prej zavedamo, kako pomembno je, da kašljamo in kihamo v rokav, da ne jemo in ne pijemo za drugimi družinskimi člani ter da si temeljito umivamo roke. Zlasti ko gre za naše najmlajše, je pomembno, da si roke milijo in z vodo spirajo dovolj časa.

Mnogi starši so to zagato rešili tako, da so otrokom naročili, naj si med umivanjem rok preprosto zapojejo katero od otroških pesmi, na primer Kuža pazi ali Vse najboljše za te. Podobno strategijo je ubral tudi igralec Dwayne Johnson - The Rock, ko roke umiva svoji še ne dve leti stari hčeri Tii.

The Rock je v priljubljeni risanki Vaiana (v originalu Moana) posodil glas junaku Mauiju. Foto: Getty Images

Zvezdnik, ki je svoj glas posodil risanemu junaku Mauiju v priljubljeni risanki Vaiana, med umivanjem rok deklici najprej rapa, nato pa še zapoje del skladbe iz risanke z naslovom You're Welcome (v prevodu Malenkost). Pri tem tudi Tia navdušeno sodeluje. V tekst pa sta oče in hči vključila tudi svoj verz, namreč: "Koronavirus mora stran!"

Njuno zabavno umivanje rok si poglejte v videu na vrhu članka.