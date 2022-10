Kevina Spaceyja oprostili obtožb, da je spolno napadel 14-letnika

Sodišče v New Yorku je igralca Kevina Spaceyja oprostilo obtožb, da je leta 1996 skušal spolno zlorabiti takrat mladoletnega igralca Anthonyja Rappa. Rapp je v tožbi trdil, da ga je Spacey odpeljal domov z zabave, ga dvignil v naročje, položil v posteljo in se ulegel nanj. Oba sta bila menda sicer oblečena in Rapp se je izmuznil ter pobegnil iz hiše. Spacey je bil takrat star 26 let, Rapp pa 14.

Rapp je z obtožbami prišel na dan leta 2017, Spacey pa je ta teden med pričanjem na sodišču zatrdil: "Nikoli me ni spolno privlačil kakor tudi ne noben drug otrok".

Porota je po okoli uri zasedanja odločila, da Rapp ni dokazal, da se je Spacey dotikal intimnih delov njegovega telesa. V tožbi je sicer od Spaceyja zahteval 40 milijonov ameriških dolarjev.

Kevin Spacey je po poročanju CNN s tem odnesel pomembno zmago, a ga čaka še nekaj sojenj zaradi enakih oziroma podobnih obtožb. Naslednje sojenje ga čaka v Londonu, kjer mu bodo sodili zaradi obtožb o štirih spolnih napadih, ki naj bi jih storil med letoma 2005 in 2013.

Izobčen iz Hollywooda snemal na Hrvaškem

Po plazu obtožb o spolnih napadih, ki se je sprožil pred petimi leti, je Spacey praktično izobčen iz Hollywooda. Je pa na Hrvaškem z režiserjem Jakovom Sedlarjem posnel dokumentarno-igrani film Bilo jednom u Hrvatskoj (Bilo je nekoč na Hrvaškem), v katerem je stopil v čevlje prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Film je premiero doživel maja letos, odzivi nanj pa so bili pretežno porazni.

Poglejte napovednik:

Oglejte si še: