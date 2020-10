Jure Godler predstavlja Casino Banale: od domače politike do balkanske mafije

"Casino Banale je satirično-vohunski roman, ki se je rodil predvsem iz moje ljubezni do tovrstne literature, vključujoč (ne pa omejeno le na) Iana Fleminga in Johna le Carreja," je o svoji novi knjigi povedal vsestranski Jure Godler, "skušal sem ubrati stil med njima, torej ne preveč 'over-the-top' in ne preveč političen. V osnovi pa sem ostal zvest principu komedije in komičnega romana, tako da smeha, vsaj upam, bralec v romanu ne bo preveč pogrešal."

Ko se srečata britanski in slovenski agent

Kriminalko je postavil v okvir domače visoke politike, tajkunov, balkanske mafije, erotičnih masažnih salonov in obveščevalnih služb, njena protagonista pa sta slovensko-britanski tandem: Spencer S. Spencer, strokovnjak za kibernetsko varnost iz britanske MI6, in njegov slovenski partner Filip Novak, ki, tako avtor, "preživljata preveč časa v gostilnah in neizživetih Bondovskih fantazijah."

"Ideja se mi je po glavi smukala že od leta 2016, a mi je urnik uspelo spraviti pod nadzor in si zagotoviti čas, ki sem ga potreboval, da sem knjigo napisal, šele lani. V pisanju zelo uživam, tako zelo, da se bosta Spencer in Novak gotovo še vrnila," je zagotovil Godler, ki je v slovensko-britanski tandem špicljev brez dvoma prelil precej sebe: ne nazadnje tudi sam po svetu hodi oblečen v dolg dežni plašč in pogosto srka čaj z mlekom v stavbi poleg tiste, v kateri je štab Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

