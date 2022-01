Jim Carrey praznuje 60 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden najuspešnejših komikov Jim Carrey danes praznuje 60 let.

Jim Carrey se je rodil v Kanadi in že v osnovni šoli s svojimi nastopi spravljal v smeh sošolce. Med slavne se je prebil leta 1990, ko je dobil glavno vlogo v uspešni televizijski seriji In Living Color.

Čeprav si še ni prislužil nominacije za oskarja, pa je rekorder po številu zmag na podelitvi MTV Movie Awards, ima jih kar 11. Prejel je tudi dva zlata globusa za ne ravno lahkotna filma Trumanov šov in Človek z Lune. Večina se ga spominja po vlogi butca iz filma Butec in butec, uspeh je žel tudi s filmoma Ace Ventura in Maska.

Foto: Reuters Čeprav še ni prejel oskarja, pa slava Kanadčanu prinaša zgolj praznino. O svojem boju z depresijo je povedal: "Ko pride dež, dežuje, a dež ne ostane. Zdaj se ne borim več z depresijo, sem se pa več let."

Zelo pestro je tudi zasebno življenje posebnega Jima. Pred časom je povedal, da je bila ljubezen njegovega življenja igralka Renee Zellweger. Minilo je sicer že več kot 20 let, odkar sta bila Jim Carrey in Renee Zellweger kratek čas par. Spoznala sta se na snemanju filma Jaz, Irene in jaz leta 1999, par pa sta postala po koncu snemanja.

Renee Zellweger je bila ljubezen njegovega življenja. Foto: Reuters

Med letoma 2005 in 2010 je bil v razmerju z Jenny McCarthy.

Carreyjeva prva žena je bila natakarica Melissa Womer, s katero se je poročil leta 1987. Po njuni ločitvi leta 1995 je Carrey začel romanco s soigralko iz uspešnice Butec in butec Lauren Holly. Carrey in Hollyjeva sta se poročila leta 1996, vendar je njun zakon trajal manj kot eno leto.

Pet let je bil v razmerju z Jenny McCarthy. Foto: Reuters Pri 47 letih je postal dedek. Njegova hči, takrat 22-letna Jane Carrey, je povila sinčka.

Zadnja leta ne snema filmov, napisal je roman Memoirs and Misinformation, ukvarja se s slikarstvom in je med tistimi, ki ostro nasprotujejo vsem vrstam cepljenja.