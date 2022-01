Jeremy Irons najprej kupil grad, zdaj še otok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

73-letni igralec Jeremy Irons, ki ga je mogoče videti v hollywoodski uspešnici Hiša Gucci, v kateri je upodobil Rodolfa Guccija, je razkril, da bo redil krave in ponije, ter dodal, da zapušča igralski svet. V pogovoru s Sethom Myersom v oddaji Late Night Show je bil Jeremy nekoliko razburjen, ko ga je ta vprašal o njegovem nakupu, vendar je potrdil govorice: "To je zelo majhen otok z majhno kočo na njem. Tja lahko skoraj plavam z gradu."

"Na otoku bom imel nekaj ponijev in govedo. Zdaj bolj kmetujem, kot pa igram."

Za vlogo v filmu Afera von Bülow, ki ga je režiral Barbet Schroeder, je leta 1991 dobil tako oskarja kot zlati globus za najboljšo glavno moško vlogo.

Jeremy Irons je od leta 1978 poročen z igralko Sinead Cusack. Foto: Reuters V naslednjih desetletjih je zaigral v številnih filmih, tako v uspešnicah, kot je Umri pokončno brez oklevanja, kot v kontroverzni filmski priredbi romana Vladimirja Nabokova Lolita.

Zdi se, da je v svoji karieri dosegel vse, kar je želel, in ugotovil, da potrebuje oddih od zabavne industrije.

Zemljišče je oddaljeno 200 metrov od vhodnih vrat Jeremyjevega gradu Kilcoe, ki ga je leta 1998 kupil z ženo, igralko Sinead Cusack. Otok je bil na trgu nepremičnin od leta 2014. Jeremy in Sinead sta poročena od leta 1978 in imata dva sinova, 43-letnega Sama in 36-letnega Maxa.

