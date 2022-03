V torek so v Los Angelesu glasbenikom podelili nagrade ameriške radijske in digitalne glasbene mreže iHeartRadio. Med nagrajenci je izstopala Jennifer Lopez, ki so ji podelili nagrado za glasbeno ikono, iHeartRadio Icon Award. Ta velja za nekakšno nagrado za življenjsko delo, v preteklih letih so jo podelili skupini Bon Jovi in Eltonu Johnu.

Foto: Reuters

52-letna popzvezdnica je po nagrado prišla v drzni obleki z vrtoglavim dekoltejem in prosojnim krilom, s kipcem v roki pa se je občinstvu zahvalila z besedami: "Tega ne počnem za nagrade, ampak za vas. Vi ste tisti, ki ste uresničili moje sanje. Hvala, da ste verjeli vame, ko še sama nisem, in da ste mi pokazali, kdo sem v resnici. Ikona!"

Foto: Reuters

Njen govor je občinstvo – v prvi vrsti so bili njena otroka in partner Ben Affleck – pospremilo s stoječimi ovacijami.

