James Cordon po osmih letih zapušča The Late Late Show

Britanski komik in igralec James Cordon, ki vodi pogovorno oddajo The Late Late Show, je napovedal, da bo naslednje leto zapustil oddajo.

James Cordon, ki že od leta 2015 vodi pogovorno oddajo The Late Late Show, je v četrtek sporočil, da jo bo naslednje leto zapustil.

V četrtkovi izdaji oddaje je dejal, da je bila to "najtežja odločitev, kar sem jih moral sprejeti".

"Nikoli nisem videl oddaje kot svoje končne destinacije in nikoli ne želim, da bi ta oddaja na kakršenkoli način presegla predhodnico. Vedno sem jo zelo rad ustvarjal in res mislim, da bo čez eno leto pravi čas za selitev, da pogledam, kaj bi še lahko bilo tam zunaj," je dejal Corden, ki je leta 2015 prevzel vlogo gostitelja pozne nočne pogovorne oddaje od komika in igralca Craiga Fergusona.

Postal je priljubljeno ime v ZDA, saj podeljuje pomembne nagrade iz sveta šovbiznisa, kot sta tony in grammy. V oddaji The Late Late Show je predstavil tudi segmente, kot sta Drop the Mic in Carpool Karaoke, v katerih so nastopile znane osebnosti. Karaoke s pevko Adele je najbolj gledan video tega segmenta na YouTubu.

Corden je dejal, da mu je vodenje oddaje spremenilo življenje. "Tako sem ponosen na to, kar smo dosegli, to je bilo onkraj mojih najbolj divjih sanj," je dejal. Dodal je, da bodo prihajajoče oddaje najboljše do zdaj.

George Cheeks, predsednik in izvršni direktor mreže CBS, je v izjavi dejal: "Od Crosswalk the Musical do legendarnih Carpool Karaoke in vsakega edinstvenega komedijskega segmenta, ki ga je predstavil ... V njih si je James resnično na novo zamislil številne elemente nočne oddaje. Želimo si, da bi ostal dlje, vendar smo zelo ponosni, da je CBS postal njegov ameriški dom in da je to partnerstvo podaljšal še za eno sezono."

