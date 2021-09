Radijski voditelj in pevec Tim Kores - Kori je še s tremi glasbenimi kolegi Alešem Uranjekom, Draganom Bagaričem in Alešem Mauričem pred kratkim ustanovil nov bend. Zanj so izbrali udarno ime Hamer in poudarili, da bo takšna tudi njihova glasba. Kores je namreč povedal, da ga bodo "žgali od težkega do pocukranega".

Zdaj lahko tudi slišimo, ali to res drži. Ta teden so namreč predstavili svojo prvo skladbo Po poti sonca, ob tem pa posneli še videospot z znano Mariborčanko, uspešno alpsko smučarko Ilko Štuhec, ki je v spotu nastopila v, kot je dejal Kores, "precej gorečih scenah".

Poglejte:

"Nikoli še nisem bila v 'pravem' videospotu, zato sploh ni bilo vprašanja, ali ja ali ne," je Ilka Štuhec na Facebooku zapisala o povabilu benda k snemanju in hudomušno dodala: "Pa tudi pesem ni ravno slaba. Uživajte, kot smo mi med snemanjem."

