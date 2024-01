Igralka odkrito: Prijatelj me je posilil

Ameriška revija People je ta teden objavila esej igralke Mariske Hargitay iz serije Zakon in red: Enota za posebne primere, v katerem je razkrila, da jo je v 30. letih posilil moški, ki je bil takrat njen prijatelj.

"V tridesetih letih svojega življenja sem bila posiljena. Ni šlo za nič seksualnega, temveč za dominiranje in nadzor. Nadvlado," je 59-letna igralka začela zapis.

"Bil je moj prijatelj. Nato ni bil več. Na vse načine sem se skušala temu izogniti. S šalami, s šarmantnostjo, s postavljanjem meja, z razumom, z besedo 'ne'. Zgrabil me je za roke in prikoval. Bila sem povsem prestrašena. Nisem hotela, da bi to preraslo v nasilje. Zdaj vem, da je to že tako bilo spolno nasilje, toda bala sem se, da bo postal fizično nasilen. Zmrznila sem, kar je pogost odziv v travmatičnih položajih, ko ni možnosti izhoda. Izklopila sem se," je opisala dogodek.

"Tega nisem mogla dojeti, nisem mogla verjeti, da se je zgodilo. Da se je lahko zgodilo. Zato sem to odrezala in izbrisala," je zapisala, "zdaj sočustvujem s tistim delom sebe, ki se je tako odločil, ker sem se le tako lahko prebila čez to. Nikoli se ni zgodilo. Storila sem, kar sem morala, da sem preživela."

Mariska Hargitay z možem Petrom Hermannom Foto: Guliverimage

Dodala je, da je nekajkrat sicer spregovorila o tem dogodku, a je vedno poskušala karseda zmanjšati njegov pomen. Možu Petru Hermannu, s katerim je poročena od leta 2004, je tako nekoč dejala: "Saj to ni bilo posilstvo."

"Potem pa so se stvari v meni začele premikati, o tem sem s svojimi najbližjimi vse pogosteje govorila. In oni so to prvi opisali s pravim izrazom, zaradi česar sem sčasoma to spoznala tudi sama," je pojasnila.

"Spolno nasilje ne obstaja, ker je zasidrano v ljudeh, ampak zato, ker ga dopuščajo tisti, ki imajo moč," je poudarila, "zaradi njih pomislimo, da smo si to morda zaslužili, in družba se strinja, da smo to povzročili sami. To se mora spremeniti."

Zapisala je še, da od moškega, ki jo je posilil, želi predvsem priznanje, da je to storil, in opravičilo: "Za vsako žrtev spolnega nasilja pravica pomeni nekaj drugega. Jaz hočem priznanje in opravičilo. Za začetek. Ne vem, kaj se bo zgodilo potem, in to ne bo izbrisalo dogodka, toda vem, da je to pomembno, da vse skupaj predelam."

