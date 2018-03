Igralka iz Seksa v mestu v politiko?

Igralka Cynthia Nixon razmišlja o kandidaturi za guvernerko zvezne države New York.

Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Septembra bodo volivci v zvezni državi New York izbrali kandidate, ki se bodo novembra potegovali za položaj newyorškega guvernerja. Dozdajšnji guverner Andrew Cuomo bi lahko v lastni demokratski stranki dobil močno konkurenco - igralko Cynthio Nixon, ki jo poznamo predvsem kot odvetnico Mirando v seriji Seks v mestu.

Televizija NY1 je namreč poročala, da igralka že sestavlja ekipo svetovalcev, ki ji bodo pomagali v tekmi za demokratsko nominacijo. Med njimi naj bi bila dva izkušena stratega, ki sta sodelovala v kampanji newyorškega župana Billa de Blasia.

"Mnogi zaskrbljeni Newyorčani jo spodbujajo, naj kandidira za guvernerko, in kot je že dejala, bo razmislila o tem," je po poročanju New York Timesa sporočila igralkina publicistka. "Če in ko bo sprejela odločitev, bo o tem zagotovo obvestila javnost."

Glasne kritike aktualnega guvernerja

Nixonova je na možnost vstopa v politiko namignila že lani, ko je v intervjuju za televizijo NBC odločno kritizirala politiko aktualnega guvernerja, predvsem njegove odločitve glede financiranja izobraževanja. "Guverner Cuomo rad poudarja, da naša zvezna država za vsakega učenca nameni več sredstev kot katerakoli druga. To je celo res, a le zato, ker ogromno denarja namenimo otrokom v najpremožnejših okrožjih," je dejala in opozorila, da gre otrokom v revnih okrožjih občutno manj denarja.