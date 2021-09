Ameriškega igralca Michaela K. Williamsa, ki je bil znan po številnih vlogah v filmih in serijah, predvsem HBO-jevi Skrivni navezi, so našli mrtvega v newyorškem stanovanju, poročajo ameriški mediji. Dodajajo, da je 54-letni zvezdnik umrl zaradi predoziranja, a policija tega še ni potrdila.

Williams je že večkrat odkrito govoril o svojih težavah z drogami.

Newyorška policija je njegovo domovanje obiskala včeraj popoldne, potem ko so prejeli klic nujne pomoči. Igralec bi se moral med koncem tedna udeležiti nekega dogodka, a ker ga ni bilo, je njegove svojce zaskrbelo, zato so k njemu poslali policijo in reševalce. Našli so ga nezavestnega za kuhinjsko mizo in žal mu ni bilo več pomoči.

Policisti so izključili tujo krivdo.

V seriji Skrivna naveza je bil odličen. Foto: Guliverimage

Znan je bil po številnih vidnih vlogah, za katere je bil nominiran za več nagrad. Gledali smo ga lahko v serijah Imperij pregrehe, Ko nas vidijo, Lovecraftova država in omenjeni Skrivna naveza, pa tudi v filmih Brooklyn brez matere in 12 let suženj.