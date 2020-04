Ignorira lastne nasvete: Ivanka Trump se ne drži zapovedi "ostani doma" #video

Ivanka Trump, najstarejša hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sicer pa tudi ena najpomembnejših članic njegove ekipe v Beli hiši, je tudi ena najglasnejših podpornic družbenega distanciranja in domače izolacije v času pandemije koronavirusa.

Tako je na Twitterju ljudi pozivala, naj ostanejo doma:

"Kdor ima to možnost, naj ostane doma, vsi lahko vplivamo na upočasnjevanje širjenja okužb," je med drugim izjavila v posnetku.

Za praznike v očetov golf klub

A Ivanka Trump načelo "ostani doma" podpira le, ko gre za druge. V Washingtonu, kjer živi, že od 1. aprila velja odlok, da lahko ljudje domove zapuščajo le v primeru življenjsko pomembnih opravil, a je to ni ustavilo, da ne bi pred dobrim tednom dni z možem in njunimi tremi otroki odpotovala v zvezno državo New Jersey, poroča New York Times.

Ivanka z možem Jaredom Kushnerjem Foto: Getty Images

Ivanka Trump se je tja odpravila v golf klub svojega očeta, kjer je z družino praznovala začetek judovskega praznika pasha - Ivankin mož Jared Kushner je judovske veroizpovedi, vanjo je pred poroko prestopila tudi sama.

Po praznovanju se je njen mož, prav tako pomemben član Trumpove administracije, vrnil v Washington, Ivanka pa je še naprej v očetovem golf klubu. V Beli hiši njenega kršenja vladnega odloka niso komentirali, dodaja New York Times.

