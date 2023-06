Hrvaška pevka prvič delila fotografijo z novim izbrancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

51-letna hrvaška pevka Danijela Martinović je prvič delila skupno fotografijo z novim izbrancem, ki ga je pred očmi javnosti dobro skrivala dolgo časa. Gre za 49-letnega kriminalističnega inšpektorja Josipa Plavića, s katerim sta se po njenih besedah spoznala pred približno letom dni, ko je njena odvetnica podala prijavo zaradi kraje identitete na spletu. Primer so na policiji hitro rešili, pevka in inšpektor pa sta se še naprej družila.

Priljubljena pevka, ki nerada razkriva podrobnosti iz zasebnega življenja in govori o njem, je pred meseci za revijo Gloria povedala, da se je vse začelo z nenačrtovanim telefonskim klicem, ki se je po njenih besedah očitno moral zgoditi. Po klicu sta se z Josipom začela veliko pogovarjati in počasi začela spoznavati, da si delita iste vrednote, poglede na življenje in svet okoli sebe ter celo nekatere sanje, je za omenjeno revijo povedala pevka.

Pripravlja se na promocijo nove knjige

Hrvaška pop pevka Danijela Martinović, ki je v preteklosti na Evroviziji zastopala svojo domovino, se trenutno pripravlja na promoviranje svoje nove knjige Tuširanje duše, ki jo je izdala pred dnevi. Ob tem je delila tudi fotografijo, na kateri je poleg njenega izbranca njena najboljša prijateljica, glasbenica in harfistka Doris Karamatić.

Danijela je bila med letoma 1995 in 1998 že poročena s hrvaškim glasbenikom Markom Perkovićem - Thompsonom, leta 2021 pa se je po skoraj 25 letih zveze razšla s pevcem Petrom Grašem, ki je že nekaj mesecev po razhodu naznanil, da je v zvezi s Hano Huljić, s katero sta se poročila leta 2022 in imata hčerko Albo.

