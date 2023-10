Hollywoodska zvezdnica v Dalmaciji iskala svoje korenine

Državni arhiv v Zadru je na Facebooku objavil, da jih je obiskala Stana Katic, kanadska igralka hrvaških korenin, ki se je mnogi spomnijo iz priljubljene TV-serije Castle.

"Pogosto nas obiskujejo znana imena iz sveta kulture in znanosti, prvič pa je bila v naši čitalnici hollywoodska zvezda," so zapisali ob fotografijah igralkinega obiska, "prelepa, preprosta in prijazna nam je s popolno hrvaščino polepšala dan in obljubila, da se bo vrnila".

Iako nas često posjećuju uvaženi i poznati korisnici iz svijeta kulture i znanosti, prvi put u našoj Čitaonici radila je... Posted by Državni arhiv u Zadru on Thursday, October 19, 2023

45-letna igralka je v zadrskem arhivu iskala podatke o svojih prednikih, njena starša namreč prihajata z območja Sinja v splitskem zaledju.

"Moja starša sta hrvaška Srba, jaz pa nam pravim Dalmatinci, ker je to območje, s katerega izviramo," je Stana Katic pred leti povedala o svojih koreninah, "v svoji družini imam Srbe, Hrvate, pa tudi Črnogorce."

Foto: Guliverimage

Stana Katic se je rodila v mestu Hamilton v kanadski provinci Quebec, pozneje pa se je z družino preselila v ZDA. Leta 2015 se je poročila s Krisom Brkljačem, avstralskim podjetnikom srbskih korenin. Slavje sta priredila na Hrvaškem. Igralka svoje zasebno življenje skrbno varuje pred očmi javnosti, junija lani je na primer prek svojega agenta medijem sporočila, da je postala mama, a ni razkrila ne spola ne imena otroka.

