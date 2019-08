Hči slavnega igralca se brani: Rada sem gola in požvižgam se na kritike #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ireland Basinger Baldwin, hči znanih igralcev Kim Basinger in Aleca Baldwina, je spregovorila o razgaljenih fotografijah, ki so stalnica na njenem profilu na Instagramu. Pravi, da je rada gola in da je negativni komentarji na račun objavljenih fotografij ne ganejo. Tudi očetovi ne.

Ko je prejšnji mesec Ireland Basinger Baldwin na družbenem omrežju objavila novo razgaljeno fotografijo, sta se ob številnih sledilcih oglasila tudi njen oče Alec Baldwin in stric Billy Baldwin. Nobenemu ni bilo všeč, da mlada svetlolaska, ki je v svetu mode obetavno ime, tako brezsramno objavlja gole fotografije in svoje čare daje na ogled širnemu svetu.

Tudi sicer se slavni igralec Alec Baldwin ne strinja z marsikatero njeno objavo, je na enem od nedavnih dogodkov v Los Angelesu za US Weekly razkrila njegova hči. "Oče name kriči, ko objavim pijanske fotografije, ko se po prekrokani noči ob 2. uri zjutraj bašem s hrano ali ko objavim video, v katerem vase zlivam javorjev sirup. Besen je, češ da me zaradi takšnih objav nihče ne bo jemal resno. Jaz pa mu le odvrnem: 'Preboli že, starček.'"

Očetova opozorila in negativni komentarji nekaterih njenih sledilcev na Instagramu je ne ganejo. "Rada sem gola. Pravzaprav žaljivih komentarjev sploh ne berem več. Ljudje zapravljajo čas s tem, ko me blatijo, resnično. Še naprej bom objavljala gole fotografije, ker je zabavno. In vsi bi morali to početi!" je dodala 23-letna manekenka.

Nekaj njenih drznih objav na Instagramu si lahko ogledate v spodnjem videu.

