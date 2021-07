Harry in Meghan ustvarjata nov Netfixov projekt #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi Netflixov projekt princa Harryja in Meghan Markle, ki ga bosta ustvarila prek svoje organizacije Archewell Productions, bo prikazoval dogodivščine 12-letnice. Vojvodinja Susseška je navdih za družinsko animirano serijo našla pri ženskah iz zgodovine, ki so jo navdušile in navdihnile.

Princ Harry in njegova izbranka sta pred kratkim podpisala pogodbo z Netflixom, ustvarjata pa tudi pogovorne oddaje za Spotify.

Meghan bo pri nastajanju projekta opravljala delo izvršne producentke v sodelovanju z režiserjem Davidom Furnishem, ki je kot producent sodeloval pri filmih Rocketman in Sherlock Gnomes.

"Kot številna dekleta pri tej starosti je tudi naša junakinja Pearl na popotovanju do odkritja same sebe, pri čemer poskuša premagati vsakodnevne življenjske izzive," je vojvodinja Susseška razkrila o težko pričakovani animirani seriji.

"Navdušena sem, da vam bo Archewell Productions v sodelovanju z močno platformo Netflix in vsemi neverjetnimi producenti predstavil novo animirano serijo, ki časti izjemne ženske v zgodovini," je dodala po poročanju Fox News.



