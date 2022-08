Harry in Meghan se vračata na Otok

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle naslednji mesec prihajata v Združeno kraljestvo, kjer se bosta udeležila več dobrodelnih dogodkov, "ki so jima blizu", so po poročanju BBC sporočili njuni predstavniki. Med drugim se bosta mudila v Manchestru na vrhu One Young World, srečanju mladih voditeljev s celega sveta.

Med obiskom na tej strani Atlantika bosta skočila tudi v Nemčijo in tam obiskala nekaj "dobrodelnih dogodkov, ki jima veliko pomenijo," so še sporočili njuni predstavniki.

Harry in Meghan bosta tokrat v Evropi prvič po juniju, ko sta se udeležila praznovanj platinastega jubileja kraljice Elizabete II. Takrat sta se držala v ozadju in nista bila aktiven del praznovanja tako kot drugi člani kraljeve družine.

