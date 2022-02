Favorita letošnje Evrovizije odvrgla oblačila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalca festivala Sanremo in letošnja predstavnika Italije na Evroviziji sta za naslovnico revije Vanity Fair pozirala povsem gola.

Mahmooda in Blanca, ki sta na letošnjem Sanremu slavila s skladbo Brividi (Mravljinci) in bosta z njo Italijo predstavljala na letošnji Evroviziji, so pri italijanski izdaji revije Vanity Fair postavili na naslovnico nove številke. Pevca sta na njej povsem gola, na ramenih jima sedita bela goloba, naslov ob njima pa sporoča: "Novi svet je tukaj."

Urednik revije Simone Marchetti je ob tem v reviji objavil uvodnik, v katerem je zapisal: "Kako je mogoče, da sta mladeniča, ki sta tako drugačna, tako zunaj okvirjev in tako netradicionalna osvojila celo, ampak res celo Italijo? Ljudje so se zaljubili v njuno svobodo. Ta država to potrebuje - vizijo, sanje, svobodo. Nekoga, ki si nam drzne pojasniti nekaj, za kar sploh nismo vedeli, da bi morali razumeti."

Prva na evrovizijskih stavnicah

Devetindvajsetletni Mahmood in 19-letni Blanco sta medtem v intervjuju spregovorila o skladbi, s katero na evrovizijskih stavnicah trenutno kotirata najvišje.

"Pojeva o dveh različnih ljubezenskih zgodbah, s povsem različnimi izkušnjami," je dejal Mahmood, ki je Italijo na Evroviziji zastopal že leta 2019, takrat s pesmijo Soldi, "ko je nekaj naravno, spontano in samoumevno, je ljudem vseeno. Svoja čustva moramo normalizirati, ne pa getoizirati."

