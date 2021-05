Eva Boto iz Hitradia Center lagala policiji

Oglasno sporočilo

Le kdo se ne spomni simpatičnega KoriKaverja Policaj, ki sta ga skupaj odpela pevca in voditelja Hitradia Center Tim Kores – Kori in Eva Boto. Priredba hita Shallow je do danes dobila skoraj štiri milijone ogledov, kar video uvršča v vrh najbolj gledanih stvaritev slovenskih radiev.

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bosta simpatična Eva in Kori posnela nov duet. Korona in vsi ukrepi, ki smo jih bili deležni v zadnjem času, so bili kot nalašč za novo priredbo s policijo v glavni vlogi, tokrat na hit Drivers license, ki ga poje Oliva Rodrigo. Policaj Kori je tokrat ustavil Korošico Evo, ki je kršila policijsko uro in prečkala občinske meje, pri tem pa nanizala kup zabavnih in simpatičnih izgovorov.

